Никакого русского: в Раде приняли новые правила оформления паспортов украинцев

Верховная Рада Украины приняла постановление №13369, которое вносит изменения в образцы паспортов гражданина Украины, в том числе заграничных. Решение поддержали 265 народных депутатов.

О таком рассказывает 24 Канал, ссылаясь на итоги пленарного заседания Верховной Рады за четверг, 23 октября.

Как изменилось оформление паспортов в Украине?

Отныне все записи в паспорте-книжечке будут делаться только на украинском языке. Данные больше не будут дублировать на русском, как было раньше.

Согласно решению, документ отменяет устаревшее положение о паспортах, принятое еще в 1992 году, которое не соответствовало современному законодательству.

С 2016 года в Украине оформляются паспорта исключительно в форме ID-карточек, а последние книжечки были изготовлены еще в 2014 году.

Однако в отдельных случаях, по решению суда, паспорт-книжечку все еще могут выдать. В таких документах отныне все записи также должны быть только на украинском языке.

Обратите внимание! В то же время паспорта старого образца, в которых информация подается на двух языках, остаются в силе и не требуют замены.

Новые правила лишь унифицируют языковое оформление документов в соответствии с законодательством Украины.

