24 Канал Новости Украины Никакого русского: в Раде приняли новые правила оформления паспортов украинцев
23 октября, 15:20
Никакого русского: в Раде приняли новые правила оформления паспортов украинцев

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Нардепы проголосовали за изменения в оформление паспортов гражданам Украины.
  • Новые правила касаются запрета использования русского языка в документах.

Верховная Рада Украины приняла постановление №13369, которое вносит изменения в образцы паспортов гражданина Украины, в том числе заграничных. Решение поддержали 265 народных депутатов.

О таком рассказывает 24 Канал, ссылаясь на итоги пленарного заседания Верховной Рады за четверг, 23 октября.

Как изменилось оформление паспортов в Украине?

Отныне все записи в паспорте-книжечке будут делаться только на украинском языке. Данные больше не будут дублировать на русском, как было раньше.

Согласно решению, документ отменяет устаревшее положение о паспортах, принятое еще в 1992 году, которое не соответствовало современному законодательству.

С 2016 года в Украине оформляются паспорта исключительно в форме ID-карточек, а последние книжечки были изготовлены еще в 2014 году.

Однако в отдельных случаях, по решению суда, паспорт-книжечку все еще могут выдать. В таких документах отныне все записи также должны быть только на украинском языке.

Обратите внимание! В то же время паспорта старого образца, в которых информация подается на двух языках, остаются в силе и не требуют замены.

Новые правила лишь унифицируют языковое оформление документов в соответствии с законодательством Украины.

Последние важные решения Верховной Рады

  • Накануне, 22 октября, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.

  • Кроме того, парламент утвердил дополнительные 325 миллиардов гривен на нужды обороны. Эти средства направят на финансирование Вооруженных сил Украины, закупку и производство вооружения, поддержку Национальной гвардии, закупку беспилотников и другие направления, необходимые для обеспечения обороноспособности государства.

  • Депутаты также проголосовали за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней до 3 февраля 2026 года.

  • Отдельно в парламенте согласовали предложение о существенном повышении зарплат учителей на 50% в течение следующего года. В 2026 году на сферу образования запланировано рекордное финансирование – 257,4 миллиарда гривен.