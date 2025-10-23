Жодної російської: в Раді ухвалили нові правила оформлення паспортів українців
- Нардепи проголовували за зміни до оформлення паспортів громадянам України.
- Нові правила стосуються заборони використання російської мови в документах.
Верховна Рада України ухвалила постанову №13369, яка вносить зміни до зразків паспортів громадянина України, у тому числі закордонних. Рішення підтримали 265 народних депутатів.
Про таке розповідає 24 Канал, посилаючись на підсумки пленарного засідання Верховної Ради за четвер, 23 жовтня.
Актуально Чи посилиться мобілізація в Україні та за якими списками будуть призивати: детальне пояснення
Як змінилося оформлення паспортів в Україні?
Відтепер усі записи в паспорті-книжечці робитимуться тільки українською мовою. Дані більше не дублюватимуть російською, як було раніше.
Згідно з рішенням, документ скасовує застаріле положення про паспорти, ухвалене ще у 1992 році, яке не відповідало сучасному законодавству.
З 2016 року в Україні оформлюються паспорти виключно у формі ID-карток, а останні книжечки були виготовлені ще у 2014 році.
Проте в окремих випадках, за рішенням суду, паспорт-книжечку все ще можуть видати. У таких документах відтепер усі записи також мають бути лише українською мовою.
Зверніть увагу! Водночас паспорти старого зразка, у яких інформація подається двома мовами, залишаються чинними й не потребують заміни.
Нові правила лише уніфікують мовне оформлення документів відповідно до законодавства України.
Останні важливі рішення Верховної Ради
Напередодні, 22 жовтня, Верховна Рада України підтримала в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.
Крім того, парламент затвердив додаткові 325 мільярдів гривень на потреби оборони. Ці кошти спрямують на фінансування Збройних сил України, закупівлю та виробництво озброєння, підтримку Національної гвардії, закупівлю безпілотників та інші напрямки, необхідні для забезпечення обороноздатності держави.
Депутати також проголосували за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 3 лютого 2026 року.
Окремо в парламенті погодили пропозицію щодо суттєвого підвищення зарплат вчителів на 50% протягом наступного року. У 2026 році на сферу освіти заплановано рекордне фінансування – 257,4 мільярда гривень.