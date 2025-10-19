Ограбление года: СМИ опубликовали момент кражи в Лувре
- Трое неизвестных ограбили Лувр всего за 7 минут.
- Один из преступников притворился рабочим и открыл витрину шлифовальной машиной.
19 октября трое неизвестных мужчин ограбили один из самых известных музеев мира парижский Лувр. Ограбление длилось 7 минут.
СМИ опубликовали первые кадры момента преступления, передает 24 Канал.
Как ограбили Лувр?
Телеканал BFMTV показал кадры из Лувра.
На них видно, как мужчина в желтом жилете открывал витрину с историческими драгоценностями шлифовальной машиной. Он притворился рабочим.
Тем временем на заднем плане гуляли посетители, которые никак не реагировали на действия мужчины. Они, вероятно, даже не осознавали того, что происходит, ведь в музее как раз проходили ремонтные работы.
Ограбление Лувра: смотрите видео
Что известно об ограблении Лувра?
Ограбление музея за 7 минут совершили 3 мужчин в масках. После совершенного они скрылись на мотороллере. Музей пришлось закрыть для посетителей.
Предварительно, воры завладели 9 предметами из коллекции драгоценностей Наполеона III и императрицы Евгении, в частности ожерельем, брошью и диадемой.
Несколько позже нашли 2 из похищенных экспонатов., в частности корону императрицы Евгении.