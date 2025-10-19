Укр Рус
24 Канал Новини світу Пограбування року: ЗМІ опублікували момент крадіжки у Луврі
19 жовтня, 20:52
2

Пограбування року: ЗМІ опублікували момент крадіжки у Луврі

Софія Рожик
Основні тези
  • Троє невідомих пограбували Лувр всього за 7 хвилин.
  • Один із злочинців прикинувся робітником та відкрив вітрину шліфувальною машиною.

19 жовтня троє невідомих чоловіків пограбували один із найвідоміших музеїв світу – паризький Лувр. Пограбування тривало 7 хвилин.

ЗМІ опублікували перші кадри моменту злочину, передає 24 Канал.

Дивіться також Найвідоміший музей світу, який грабували неодноразово: що необхідно знати про Лувр 

Як пограбували Лувр?

Телеканал BFMTV показав кадри із Лувру. 

На них видно, як чоловік у жовтому жилеті відкривав вітрину з історичними коштовностями шліфувальною машиною. Він прикинувся робітником.

Тим часом на задньому плані гуляли відвідувачі, які ніяк не реагували на дії чоловіка. Вони, ймовірно, навіть не усвідомлювали того, що відбувається, адже у музеї якраз проходили ремонтні роботи.

Пограбування Лувру: дивіться відео

Що відомо про пограбування Лувру?

  • Пограбування музею за 7 хвилин здійснили 3 чоловіків в масках. Після скоєного вони втекли на моторолері. Музей довелося закрити для відвідувачів.

  • Попередньо, крадії заволоділи 9 предметами із колекції коштовностей Наполеона III та імператриці Євгенії, зокрема намистом, брошкою та діадемою.

  • Дещо пізніше знайшли 2 з викрадених експонатів., зокрема корону імператриці Євгенії.