19 жовтня троє невідомих чоловіків пограбували один із найвідоміших музеїв світу – паризький Лувр. Пограбування тривало 7 хвилин.

Як пограбували Лувр?

Телеканал BFMTV показав кадри із Лувру.

На них видно, як чоловік у жовтому жилеті відкривав вітрину з історичними коштовностями шліфувальною машиною. Він прикинувся робітником.

Тим часом на задньому плані гуляли відвідувачі, які ніяк не реагували на дії чоловіка. Вони, ймовірно, навіть не усвідомлювали того, що відбувається, адже у музеї якраз проходили ремонтні роботи.

Що відомо про пограбування Лувру?