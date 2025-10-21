Ограбление легендарного музея: во сколько миллионов оценили похищенные из Лувра драгоценности
- Похищенные в Лувре 19 октября драгоценности оценили в 88 миллионов евро, но это не сравнимо с исторической потерей.
- Преступников до сих пор не нашли, во Франции надеются, что грабители не разберут украшения.
В пятницу, 19 октября, неизвестные мужчины ограбили один из самых известных музеев мира – Лувр в Париже. Похищенные драгоценности оценили в 88 миллионов евро, хотя это невозможно сравнить с историческим ущербом.
Преступников до сих пор ищут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTL, в эфире которого детали рассказала прокурор французской столицы Лора Беккуа.
Как оценили похищенные из Лувра драгоценности?
По данным куратора музея, ориентировочная стоимость похищенных драгоценностей – 88 миллионов евро.
Эта сумма действительно впечатляет, но стоит помнить, что это экономический ущерб, который нельзя сравнивать с исторической потерей,
– сказала прокурор.
Она также отметила, что преступники не получат такой суммы, если разберут и переплавят украшения. "Поэтому, вероятно, можно надеяться, что они хорошо подумают и не уничтожат эти драгоценности без причины", – добавила Беккуа.
Какие украшения похитили из музея: смотрите фото
Как произошло ограбление Лувра 19 октября?
Дерзкое нападение, которое длилось всего 7 минут, совершили трое мужчин в масках, они скрылись на мотороллере.
Один из преступников притворился рабочим, впоследствии правоохранители нашли его желтый жилет. Вероятные следы ДНК на нем могут помочь расследованию.
Момент ограбления был заснят на видео, а Лувр впоследствии закрыли для посетителей.
Напомним, одну из похищенных вещей вскоре нашли возле музея. Вероятно, это корона императрицы Евгении, которая была повреждена во время инцидента.