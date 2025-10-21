Пограбування легендарного музею: у скільки мільйонів оцінили викрадені з Лувру коштовності
- Викрадені в Луврі 19 жовтня коштовності оцінили у 88 мільйонів євро, але це не можна порівняти з історичною втратою.
- Злочинців досі не знайшли, у Франції сподіваються, що грабіжники не розберуть прикраси.
У п'ятницю, 19 жовтня, невідомі чоловіки пограбували один із найвідоміших музеїв світу – Лувр у Парижі. Викрадені коштовності оцінили у 88 мільйонів євро, хоча це неможливо порівняти з історичним збитком.
Злочинців досі шукають. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RTL, в етері якого деталі розповіла прокурорка французької столиці Лора Беккуа.
Як оцінили викрадені з Лувру коштовності?
За даними куратора музею, орієнтовна вартість викрадених коштовностей – 88 мільйонів євро.
Ця сума справді вражає, але варто пам'ятати, що це економічний збиток, який не можна порівнювати з історичною втратою,
– сказала прокурорка.
Вона також зазначила, що злочинці не отримають такої суми, якщо розберуть та переплавлять прикраси. "Тож, ймовірно, можна сподіватися, що вони добре подумають і не знищать ці коштовності без причини", – додала Беккуа.
Які прикраси викрали з музею: дивіться фото
Як відбулося пограбування Лувру 19 жовтня?
Зухвалий напад, що тривав лише 7 хвилин, здійснило троє чоловіків у масках, вони втекли на моторолері.
Один зі злочинців прикинувся робітником, згодом правоохоронці знайшли його жовтий жилет. Ймовірні сліди ДНК на ньому можуть допомогти розслідуванню.
Момент пограбування потрапив на відео, а Лувр згодом закрили для відвідувачів.
Нагадаємо, одну з викрадених речей незабаром знайшли біля музею. Ймовірно, це корона імператриці Євгенії, яку пошкодили під час інциденту.