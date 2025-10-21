Укр Рус
21 жовтня, 22:03
Пограбування легендарного музею: у скільки мільйонів оцінили викрадені з Лувру коштовності

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Викрадені в Луврі 19 жовтня коштовності оцінили у 88 мільйонів євро, але це не можна порівняти з історичною втратою.
  • Злочинців досі не знайшли, у Франції сподіваються, що грабіжники не розберуть прикраси.

У п'ятницю, 19 жовтня, невідомі чоловіки пограбували один із найвідоміших музеїв світу – Лувр у Парижі. Викрадені коштовності оцінили у 88 мільйонів євро, хоча це неможливо порівняти з історичним збитком.

Злочинців досі шукають. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RTL, в етері якого деталі розповіла прокурорка французької столиці Лора Беккуа.

Як оцінили викрадені з Лувру коштовності?

За даними куратора музею, орієнтовна вартість викрадених коштовностей – 88 мільйонів євро

Ця сума справді вражає, але варто пам'ятати, що це економічний збиток, який не можна порівнювати з історичною втратою,
– сказала прокурорка.

Вона також зазначила, що злочинці не отримають такої суми, якщо розберуть та переплавлять прикраси. "Тож, ймовірно, можна сподіватися, що вони добре подумають і не знищать ці коштовності без причини", – додала Беккуа.

Які прикраси викрали з музею: дивіться фото

 

Як відбулося пограбування Лувру 19 жовтня?

  • Зухвалий напад, що тривав лише 7 хвилин, здійснило троє чоловіків у масках, вони втекли на моторолері. 

  • Один зі злочинців прикинувся робітником, згодом правоохоронці знайшли його жовтий жилет. Ймовірні сліди ДНК на ньому можуть допомогти розслідуванню.

  • Момент пограбування потрапив на відео, а Лувр згодом закрили для відвідувачів.

  • Нагадаємо, одну з викрадених речей незабаром знайшли біля музею. Ймовірно, це корона імператриці Євгенії, яку пошкодили під час інциденту.