Киевские полицейские задержали злоумышленника, который ограбил военную в Голосеевском районе. Мужчина выхватил у потерпевшей сумку с деньгами и документами.

Сейчас фигурант находится под стражей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Что известно об ограблении в Киеве?

В полицию Киева поступило сообщение о грабеже на улице Васильковской. На вызов направилась следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и сотрудники криминальной полиции.

Правоохранители выяснили, что потерпевшей является 44-летняя военная, которая сейчас проходит лечение в столице. Женщина находилась в кафе, когда к ее столику подбежал неизвестный мужчина, выхватил сумку с деньгами, банковской карточкой и документами, и убежал.

Она предоставила правоохранителям детальное описание злоумышленника и полицейские начали поиск. В течение нескольких часов оперативники установили личность и задержали фигуранта. Им оказался 22-летний местный житель.

Полицейские изъяли сумку с вещами и вернули ее владелице. Однако мужчина уже успел потратить 3000 гривен.

Ему сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 121 000 гривен.

Ограбление военных: похожие случаи