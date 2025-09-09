Сейчас фигурант находится под стражей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
Смотрите также Украинского блогера ограбили в Лас-Вегасе: возвращение в Украину под угрозой
Что известно об ограблении в Киеве?
В полицию Киева поступило сообщение о грабеже на улице Васильковской. На вызов направилась следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и сотрудники криминальной полиции.
Правоохранители выяснили, что потерпевшей является 44-летняя военная, которая сейчас проходит лечение в столице. Женщина находилась в кафе, когда к ее столику подбежал неизвестный мужчина, выхватил сумку с деньгами, банковской карточкой и документами, и убежал.
Она предоставила правоохранителям детальное описание злоумышленника и полицейские начали поиск. В течение нескольких часов оперативники установили личность и задержали фигуранта. Им оказался 22-летний местный житель.
Полицейские изъяли сумку с вещами и вернули ее владелице. Однако мужчина уже успел потратить 3000 гривен.
Ему сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 121 000 гривен.
Ограбление военных: похожие случаи
- Ранее в Киеве мужчина ограбил раненого военного в кресле колесном. Подозреваемого, который оказался 32-летним киевлянином, задержали. Ему грозит до 10 лет заключения.
- В Покрове на Днепропетровщине 17-летний подросток избил и ограбил 50-летнего бывшего военного. Он отобрал у потерпевшего сумку с деньгами, документами и телефоном. Нападавшего задержали и сообщили о подозрении.
- На железнодорожном вокзале в Жмеринке двое мужчин избили военного и отобрали у него рюкзак с личными вещами. Полиция задержала подозреваемых, которыми оказались жители Киева и Хмельника, им объявили подозрение в грабеже с применением насилия.