В Жмеринке правоохранители задержали двух мужчин, которые на железнодорожном вокзале напали на военнослужащего. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Главное управление национальной полиции Винницкой области.
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Что известно о деле избиения военного
Инцидент произошел ночью, когда злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения, отобрали рюкзак с его личными вещами и телефонами, а затем скрылись.
Полицию вызвал сам пострадавший – 51-летний военный из Хмельницкой области. По его словам, нападение произошло около часа ночи на платформе вокзала. Незнакомцы сначала вступили в конфликт, после чего применили физическую силу и забрали имущество.
Обратите внимание! Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали подозреваемых вблизи места происшествия. Ими оказались 34-летний житель Киева и 38-летний житель Хмельника. У задержанных изъяли похищенные вещи, которые принадлежали военному.
Обоим мужчинам уже объявили подозрение по статье, предусматривающей ответственность за грабеж с применением насилия (часть 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины). Если их вину докажут, им грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания и ожидают решения суда относительно меры пресечения.
Последние нападения на военных
- Недавно в Киеве в отеле Sky Loft произошла стрельба. В сети сообщили, что злоумышленники напали якобы на военного.
- В Смеле Черкасской области местный криминальный авторитет избил военного Анатолия Гончаренко за пост в фейсбуке, заставив его публично извиняться.
- В Ивано-Франковске были задержаны трое мужчин, которые избили военного. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела.