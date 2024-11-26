В Жмеринке правоохранители задержали двух мужчин, которые на железнодорожном вокзале напали на военнослужащего. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Главное управление национальной полиции Винницкой области.

Смотрите также Призывал убивать украинцев и наводил вражеские удары: суд вынес приговор предателю из Харьковской области

Что известно о деле избиения военного

Инцидент произошел ночью, когда злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения, отобрали рюкзак с его личными вещами и телефонами, а затем скрылись.

Полицию вызвал сам пострадавший – 51-летний военный из Хмельницкой области. По его словам, нападение произошло около часа ночи на платформе вокзала. Незнакомцы сначала вступили в конфликт, после чего применили физическую силу и забрали имущество.

Обратите внимание! Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали подозреваемых вблизи места происшествия. Ими оказались 34-летний житель Киева и 38-летний житель Хмельника. У задержанных изъяли похищенные вещи, которые принадлежали военному.

Обоим мужчинам уже объявили подозрение по статье, предусматривающей ответственность за грабеж с применением насилия (часть 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины). Если их вину докажут, им грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания и ожидают решения суда относительно меры пресечения.

Последние нападения на военных