У Жмеринці правоохоронці затримали двох чоловіків, які на залізничному вокзалі напали на військовослужбовця. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Головне управління національної поліції Вінниччини.

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Що відомо про справу побиття військового

Інцидент стався вночі, коли зловмисники завдали потерпілому тілесних ушкоджень, відібрали рюкзак із його особистими речами та телефонами, а потім втекли.

Поліцію викликав сам потерпілий – 51-річний військовий із Хмельницької області. За його словами, напад стався близько першої години ночі на платформі вокзалу. Незнайомці спочатку вступили в конфлікт, після чого застосували фізичну силу та забрали майно.

Зверніть увагу! Співробітники поліції оперативно розшукали та затримали підозрюваних поблизу місця події. Ними виявилися 34-річний мешканець Києва та 38-річний житель Хмільника. У затриманих вилучили викрадені речі, які належали військовому.

Обом чоловікам вже оголосили підозру за статтею, що передбачає відповідальність за грабіж із застосуванням насильства (частина 4 статті 186 Кримінального кодексу України). Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Наразі підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання та очікують рішення суду щодо запобіжного заходу.

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