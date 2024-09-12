Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу. За побиття військового їм загрожує до 4 років в'язниці.
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Чоловіків, які побили військового, затримали
Конфлікт побачили випадкові свідки. Один з них і звернувся в поліцію. Правоохоронці негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого.
Внаслідок нападу постраждав 40-річний військовослужбовець, житель Івано-Франківська. Чоловіка виявили за місцем проживання.
Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла,
– розповіли в поліції.
Також правоохоронці з'ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий. Чоловік побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитися за нього.
Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні,
– додали в поліції.
Зазначили, що особи правопорушників оперативно встановили. Ними виявилися троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. До речі, 26-річний затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.
Чоловіків, які побили військового, затримали / Фото поліції
Поліцейські вже опитали фігурантів. З'ясували, що в середмісті Івано-Франківська чоловіки відпочивали та вживали спиртні напої. Підійшов військовий і попросив кошти на власні потреби.
Однак, на таке прохання чоловіки відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, що переріс у бійку.
Наразі вирішується питання про оголошення 3 фігурантам підозри за частиною 2 статті 296 "Хуліганство, вчинене групою осіб". Таке правопорушення карається терміном до 4 років позбавлення волі.
Поліцейські затримали чоловіків, які побили військового: дивіться відео