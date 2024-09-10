У місті Сміла, що в Черкаській області, сталось побиття комісованого після поранення військовослужбовця. У мережі пишуть, що це скоїв місцевий кримінальний авторитет, передає 24 Канал.

Дивіться також "Шахеди" атакували Черкащину: пошкоджено об'єкт інфраструктури та будинки

Що відомо про інцидент

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

На початку вересня Анатолій Гончаренко, колишній боєць Сил спеціальних операцій, написав в одній із груп у фейсбуці, що розшукує автівку з іноземними номерами, яка, за словами чоловіка, спричинила аварійну ситуацію з його батьками.

Після цього з'явилось відео, як невідомі чоловіки б'ють військового. До цього нібито авторитет змушував військового записати відео з вибаченнями.

Невідомі б'ють військового у Смілі: дивіться відео

Згодом у мережі поширили відео з вибаченнями від військового за своїх батьків.Однак на записі можна побачити численні побої на обличчі чоловіка. На його особистій сторінці цього відео немає.

Військовий попросив вибачення: дивіться відео

Реакція на інцидент

Народний депутат Сергій Рудик відреагував на подію та звернувся до очільника МВС щодо проведення службового розслідування дій, а точніше сказати - бездіяльності смілянських поліцейських, відсторонення керівництва місцевої поліції, і відкриття кримінального провадження за фактом погроз і нанесення тілесних ушкоджень. За його словами, історія класична, у стилі початку 90-х.

Ми не маємо дозволити спустити цю справу на гальмах. Кожен факт образи військового, без винятків, має отримати найжорстокіше покарання,

– написав депутат.

Також на це відреагував і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він висловив переконання, що цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора.

Він направив до обох офіційні звернення.

Пізніше відреагував і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він вважає, що правоохоронці мають жорстко відреагувати, адже ніхто не має права принижувати ветеранів.

Голова Нацполу доповів про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій місцевих поліцейських.