В городе Смела, что в Черкасской области, произошло избиение комиссованного после ранения военнослужащего. В сети пишут, что это совершил местный криминальный авторитет, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Полиция уже открыла уголовное производство по факту хулиганства.

В начале сентября Анатолий Гончаренко, бывший боец Сил специальных операций, написал в одной из групп в фейсбуке, что разыскивает машину с иностранными номерами, которая, по словам мужчины, вызвала аварийную ситуацию с его родителями.

После этого появилось видео, как неизвестные мужчины избивают военного. До этого якобы авторитет заставлял военного записать видео с извинениями.

Неизвестные избивают военного в Смеле: смотрите видео

Впоследствии в сети распространили видео с извинениями от военного за своих родителей. Однако на записи можно увидеть многочисленные побои на лице мужчины. На его личной странице этого видео нет.

Военный попросил прощения: смотрите видео

Реакция на инцидент

Народный депутат Сергей Рудик отреагировал на событие и обратился к главе МВД о проведении служебного расследования действий, а точнее сказать - бездействия смелянских полицейских, отстранение руководства местной полиции, и открытие уголовного производства по факту угроз и нанесения телесных повреждений. По его словам, история классическая, в стиле начала 90-х.

Мы не должны позволить спустить это дело на тормозах. Каждый факт оскорбления военного, без исключений, должен получить жесточайшее наказание,

– написал депутат.

Также на это отреагировал и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он выразил убеждение, что этот случай должен быть на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора.

Он направил к обоим официальные обращения.

Позже отреагировал и министр внутренних дел Игорь Клименко. Он считает, что правоохранители должны жестко отреагировать, ведь никто не имеет права унижать ветеранов.

Председатель Нацпола доложил о первых результатах и начатой служебной проверке относительно действий местных полицейских.