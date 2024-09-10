Більшість із ворожих "Шахедів" в області збили. Однак там також є і кілька влучань.

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Які наслідки ворожої атаки "Шахедами" у Черкаській області

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що, за попередньою інформацією, загалом в області знищено 14 безпілотників противника. Проте є наслідки через падіння уламків дронів-камікадзе та влучання.

Зокрема, в обласному центрі двоє людей травмовані. Їм надана необхідна допомога. Також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Плюс мали займання сухої рослинності,

– написав глава Черкащини.

Окрім цього, Табурець повідомив, що на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу там уже ліквідували.

Наслідки ворожої атаки на Черкаську область / Фото з телеграм-каналу Ігоря Табурця

Очільник Черкаської ОВА наголосив, що профільні служби працюють на місцях подій, а остаточні збитки будуть відомі згодом. Правоохоронці також фіксують чергові злочини російських загарбників.

До слова, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом вночі 10 вересня ворог запустив 46 ударних безпілотників типу "Шахед" по Україні. Наші захисники неба відпрацювали по 38 дронах-камікадзе загарбників.