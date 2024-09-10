Також окупанти атакували ракетою "Іскандер-М" та Х-31П. В результаті протиповітряного бою було знищено 38 ударних БпЛА.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 10 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу,

– мовиться в повідомленні.

Російській війська завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" та протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Також було випущено по Україні 46 ударних БпЛА типу "Шахед". Їх запускали з російських Курська та Єйська.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА", – розповіли в повітряних силах.

Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітрняих сил

Там додали, що три безпілотники самостійно покинули підконтрольний повітряний простір України, один полетів у напрямку Росії, два інших – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі ударні БпЛА було локаційно втрачено на території України. Ймовірно, вони впали під впливом засобів РЕБ.

ППО працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Скільки "Шахедів" було збито в областях

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч на 10 вересня силами та засобами ППО на Миколаївщині було знищено 4 "Шахеди".

Також є збиття у Кіровоградській області, про це розповів голова ОВА Андрій Райкович. Втім, він не повідомив точну кількість збитих безпілотників.

Водночас керівник Черкаської ОВА Ігор Трубінець поділився, що в небі над Черкащиною було знищено 14 ударних БпЛА. На жаль, в області є кілька влучань. Внаслідок ворожої атаки у області є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Двоє людей було травмовано.

Ще 3 "Шахеди" було збито у небі над Сумщиною, про що повідомив міський голова Олександр Лисенко.