Також окупанти атакували ракетою "Іскандер-М" та Х-31П. В результаті протиповітряного бою було знищено 38 ударних БпЛА.
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Як відпрацювала ППО
У ніч на 10 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу,
– мовиться в повідомленні.
Російській війська завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" та протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Також було випущено по Україні 46 ударних БпЛА типу "Шахед". Їх запускали з російських Курська та Єйська.
"До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА", – розповіли в повітряних силах.
Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітрняих сил
Там додали, що три безпілотники самостійно покинули підконтрольний повітряний простір України, один полетів у напрямку Росії, два інших – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі ударні БпЛА було локаційно втрачено на території України. Ймовірно, вони впали під впливом засобів РЕБ.
ППО працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.
Скільки "Шахедів" було збито в областях
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч на 10 вересня силами та засобами ППО на Миколаївщині було знищено 4 "Шахеди".
Також є збиття у Кіровоградській області, про це розповів голова ОВА Андрій Райкович. Втім, він не повідомив точну кількість збитих безпілотників.
Водночас керівник Черкаської ОВА Ігор Трубінець поділився, що в небі над Черкащиною було знищено 14 ударних БпЛА. На жаль, в області є кілька влучань. Внаслідок ворожої атаки у області є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Двоє людей було травмовано.
Ще 3 "Шахеди" було збито у небі над Сумщиною, про що повідомив міський голова Олександр Лисенко.