Также оккупанты атаковали ракетой "Искандер-М" и Х-31П. В результате противовоздушного боя было уничтожено 38 ударных БпЛА.
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Как отработала ПВО
В ночь на 10 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 48-ми средств воздушного нападения,
– говорится в сообщении.
Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" и противорадиолокационной ракетой Х-31П. Также было выпущено по Украине 46 ударных БпЛА типа "Шахед". Их запускали из российских Курска и Ейска.
"К отражению воздушного нападения противника привлечено авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА", – рассказали в воздушных силах.
Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил
Там добавили, что три беспилотника самостоятельно покинули подконтрольное воздушное пространство Украины, один полетел в направлении России, два других – в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских ударных БпЛА были локально потеряны на территории Украины. Вероятно, они упали под воздействием средств РЭБ.
ПВО работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.
Сколько "Шахедов" было сбито в областях
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 10 сентября силами и средствами ПВО на Николаевщине было уничтожено 4 "Шахеда".
Также есть сбитие в Кировоградской области, об этом рассказал председатель ОВА Андрей Райкович. Впрочем, он не сообщил точное количество сбитых беспилотников.
В то же время руководитель Черкасской ОВА Игорь Трубинец поделился, что в небе над Черкасской областью было уничтожено 14 ударных БпЛА. К сожалению, в области есть несколько попаданий. Вследствие вражеской атаки в области есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Два человека были травмированы.
Еще 3 "Шахеды" были сбиты в небе над Сумской областью, о чем сообщил городской голова Александр Лысенко.