А ще донедавна Лукашенко звинувачував Україну, що нібито повітряний простір Білорусі порушують наші дрони. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону, пише 24 Канал.

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У Білорусі замовчують, що до них залітають "Шахеди"

У своїх заявах Лукашенко казав, що Україна нібито є загрозою для Білорусі.

Лукашенко свого часу звинувачував Україну, що начебто до них залітали українські безпілотники. Вони перекидали відповідальність на нашу країну, говорили, що через це ми становимо загрозу,

– сказав Андрій Демченко.

Натомість, за словами речника ДПСУ, коли у Білорусь залітають російські "Шахеди", то там замовчують, що це за безпілотники.

У таких випадках білоруси запевняють, що просто проводять "перевірку" або змушені збивати БпЛа. При цьому, як зауважив Демченко, представники білоруської влади говорять про такі випадки лише у тому випадку, коли не можуть приховати, що російській дрони дійсно перебували у їхньому повітряному просторі.