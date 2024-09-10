У Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА) зазначили, що ціллю ворога стала критична інфраструктура.

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Атака на Сумську область

Сьогодні вночі, 10 вересня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Сумщини БпЛА типу "Шахед". Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони області три ворожі безпілотники були знищені,

– пише Сумська ОВА.

Повітряна тривога в Сумській області оголосили 9 вересня о 20:59. Загроза тривала більш як 10 годин – аж до 10 вересня 07:23.

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До слова, вночі також вибухи лунали й у Києві. Російські "Шахеди" заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Повітряні сили знищили всі ворожі дрони-камікадзе. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.