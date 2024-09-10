Начальник КМВА Сергій Попко підкреслив, що ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні, зокрема і по Києву, від початку вересня.

Вночі російські дрони знов становили загрозу для столиці. Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже 2 години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами,

– написав він.

Як повідомив Попко, силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі БпЛА ворога були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Начальник КМВА подякував усім Збройним силам, які захищають столицю, та закликав киян дотримуватися правил безпеки.