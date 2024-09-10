Полум'яний привіт приймали й інші регіони, окрім Московської області. Мова про Орловську, Липецьку, Воронезьку, які рідко фігурують у новинах про атаки безпілотниками. У Тульській і Брянській областях були удари по паливних об'єктах.

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Які наслідки атаки на Москву вночі 10 вересня

Заявлено, що безпілотник упав у Раменському під Москвою на житловий будинок. На ранок пожежі у всіх трьох житлових будинках, що спалахнули у Раменському, загасили.

Мовиться про пошкоження на вулиці Високовольній, в Спортивному проїзді та в приватному будинку.

Перші секунди після удару дроном по будинку на Високовольтній вулиці у Раменському: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

Російська влада заявила, що збито 15 БпЛА у різних районах Московської області:

Раменське – 5;

Подільськ – 4;

Домодєдово – 2;

Люберці – 1;

Коломна – 1;

в районі аеропорту Жуковський – 1;

Нова Москва – 1.

Під Москвою горить один із будинків під час нічної атаки: дивіться відео

Влада заявила, що пошкоджено десятки квартир, є четверо поранених, а 9-річна дитина нібито загинула. Згодом глава Підмосков'я уточнив, що загибель дитини не підтвердилася, а жертва – 46-річна жінка. Вочевидь, російська ППО не вміє збивати дрони та вони летять у цивільних.

Дим під будинком у Росії: дивіться відео

Аеропорт у Жуковському закритий, там теж прилетіло.

Прокремлівські ЗМІ стверджують, що удару було завдано безпілотниками типу "Лютий", які можуть летіти на тисячу кілометрів.

Саме безпілотниками намагалися вдарити по об'єктах у чотирьох міських округах Московської області,

– пишуть окупанти.

Нібито дрон "Лютий", який летить бомбити Москву: відео росЗМІ

Уже зранку мешканці підмосковної Коломни інформували, що чують вибухи.

"Зараз ракета стартанула, потім вибух і стрілянина. По ходу, безпілотники", – сказали мешканці Підмосков'я.