Пламенный привет принимали и другие регионы, кроме Московской области. Речь об Орловской, Липецкой, Воронежской, которые редко фигурируют в новостях об атаках беспилотниками. В Тульской и Брянской областях были удары по топливным объектам.

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Какие последствия атаки на Москву ночью 10 сентября

Заявлено, что беспилотник упал в Раменском под Москвой на жилой дом. На утро пожары во всех трех жилых домах, вспыхнувших в Раменском, потушили.

Говорится о повреждениях на улице Высоковольной, в Спортивном проезде и в частном доме.

Первые секунды после удара дроном по дому на Высоковольтной улице в Раменском: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

Российские власти заявили, что сбито 15 БПЛА в разных районах Московской области:

Раменское – 5;

Подольск – 4;

Домодедово – 2;

Люберцы – 1;

Коломна – 1;

в районе аэропорта Жуковский – 1;

Новая Москва – 1.

Под Москвой горит один из домов во время ночной атаки: смотрите видео

Власти заявили, что повреждены десятки квартир, есть четверо раненых, а 9-летний ребенок якобы погиб. Впоследствии глава Подмосковья уточнил, что гибель ребенка не подтвердилась, а жертва – 46-летняя женщина. Очевидно, российская ПВО не умеет сбивать дроны и они летят в гражданских.

Дым под домом в России: смотрите видео

Аэропорт в Жуковском закрыт, там тоже прилетело.

Прокремлевские СМИ утверждают, что удар был нанесен беспилотниками типа "Лютый", которые могут лететь на тысячу километров.

Именно беспилотниками пытались ударить по объектам в четырех городских округах Московской области,

– пишут оккупанты.

Якобы дрон "Лютый", который летит бомбить Москву: видео росСМИ

Уже утром жители подмосковной Коломны информировали, что слышат взрывы.

"Сейчас ракета стартанула, потом взрыв и стрельба. По ходу, беспилотники", – сказали жители Подмосковья.