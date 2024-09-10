В частности, аэропорт Жуковский, расположенный рядом с одноименным городом. Информация об атаке дронов на Московскую область продолжает поступать и по состоянию на 5:30 утра, как заметил 24 Канал.

Этой же ночью Орел, Липецк, Воронеж и другие: в нескольких областях России звучат сирены из-за атаки дронов

Аэропорт Жуковский подвергся атаке БПЛА: что известно

В течение всей ночи 10 сентября из России поступали сообщения об атаке БПЛА, причем значительного количества. Только из Брянской области власти писали о 59 сбитых.

Далее из Московской области, из целого ряда подмосковных городов, писали местные о прилетах дронов в дома, падения обломков и взрывы в разных местах. Одним из таких оказался аэропорт Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что специальные службы устраняют последствия падения БПЛА "в районе" аэродрома Жуковский. Однако видео очевидцев показало, что по меньшей мере один дрон упал непосредственно на взлетную полосу.

Пожар на аэродроме в Жуковском: смотрите видео очевидцев

О прилетах дронов в аэропорт Жуковский сообщали жители города: смотрите видео из соцсетей

Аэропорт Жуковский расположен недалеко от Москвы: смотрите видео свидетелей атаки

Заметим, аэропорт Жуковский – сейчас международный федерального значения, а когда-то – экспериментальный аэродром. Расположен между городами Жуковский и Раменское Московской области.