Про прильоти вже повідомляли у Брянську, де поряд з об'єктом "Роснафти" спалахнула пожежа. Тривогу через загрозу дронів оголосили щонайменше у 7 регіонах, передає 24 Канал.

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Росіяни бідкаються на масовану атаку дронів

У російських телеграм-каналах так звані "воєнкори" б'ють на сполох через "масовану атаку дронів". Спочатку окупанти заявляли, що під загрозою Бєлгородська, Курська, Орловська, Воронезька, Тульська, Калузька області та Краснодарський край Росії. Також попереджали "воєнкори" й жителів Смоленської, Тульської та навіть Московської областей.



Росіяни попереджають про дрони / Скриншот з мережі

Наразі тривога оголошена у Липецькій області. Там уночі пролунали сирени, адже в регіоні існує загроза атаки БпЛА.

Тривога у Липецьку: дивіться відео

Проліт дронів уже зафіксували в Орловській області. Росіянин у мережі був настільки вражений прольотом безпілотника, що опублікував у мережі емоційне відео. На кадрах чутно, що дрон навіть не намагалися збити, й він продовжив летіти у невідомому напрямку.

Дрон в Орловській області: дивіться відео

Тривогу через атаку дронів оголосили й у Воронезькій та Бєлгородській областях.

Ба більше, російське міноборони вже "звітує" про нібито "збиті" безпілотники. Окупантам у Брянській області вже примарилося, що "пе-ве-о" буцімто "знищила" за годину 21 дрон.