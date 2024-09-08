У мережі поширюють відео масштабної пожежі у селищі Ютанівка. Перед тим, як спалахнув вогонь місцеві жителі чули потужні вибухи.

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Ювелірний удар від ЗСУ

Незадовго до 19:00 губернатор Бєлгородської області Гладков вимушено пояснив причину надзвичайної ситуації.

За його словами, ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району.

Внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками здійснюється гасіння пожежі.

Що відбувається у Ютанівці: дивіться відео

Кадри наслідків атаки на цистерни з пальним / Фото соцмережі

До слова, СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області.