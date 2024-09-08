В сети распространяют видео масштабного пожара в поселке Ютановка. Перед тем, как вспыхнул огонь местные жители слышали мощные взрывы.

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Ювелирный удар от ВСУ

Незадолго до 19:00 губернатор Белгородской области Гладков вынужденно объяснил причину чрезвычайной ситуации.

По его словам, ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района.

В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами осуществляется тушение пожара.

Что происходит в Ютановке: смотрите видео

Кадры последствий атаки на цистерны с горючим / Фото соцсети

К слову, СБУ атаковали склад боеприпасов в Воронежской области.