В сети появились спутниковые снимки с последствиями удара по складу БК в Воронежской области. На них можно увидеть несколько мощных очагов пожара.

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Какие последствия удара по складу БК

В ночь на 7 сентября дроны СБУ ударили по складу БК в селе Солдатское Воронежской области. Этот склад активно использовался россиянами для переброски техники в Украину.

На объекте было зафиксировано четыре очага мощного пожара. Также там продолжают детонировать боеприпасы.

Если взглянуть на спутниковые снимки, то можно увидеть, что дым и огонь охватили значительную территорию.

Последствия удара по складу БК в Воронежской области: смотрите видео

К слову, на военном складе в Воронежской области, который был атакован дронами СБУ, хранились северокорейские ракеты. Россия регулярно использует их для ударов по Украине.