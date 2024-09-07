В мережі з'явилися супутникові знімки із наслідками удару по складу БК у Воронезькій області. На них можна побачити декілька потужних осередків пожежі.

Дивіться також Після атаки БпЛА: в одному з районів Воронезької області вводять режим НС, місцевих евакуюють

Які наслідки удару по складу БК

У ніч на 7 вересня дрони СБУ вдарили по складу БК у селі Солдатське Воронезької області. Цей склад активно використовувався росіянами для перекидання техніки в Україну.

На об'єкті було зафіксовано чотири осередки потужної пожежі. Також там продовжують детонувати боєприпаси.

Якщо поглянути на супутникові знімки, то можна побачити, що дим та вогонь охопили значну територію.

Наслідки удару по складу БК у Воронезькій області: дивіться відео

До слова, на військовому складі у Воронезькій області, який був атакований дронами СБУ, зберігалися північнокорейські ракети. Росія регулярно використовує їх для ударів по Україні.