Також губернатор Алєксандр Гусєв сказав, що пожежа виникла через нібито падіння уламків дронів. Про це він заявив орієнтовно о 3:34 7 вересня, пише 24 Канал.
Дивіться також Під Воронежем гучні вибухи: ймовірно, детонує склад із боєприпасами після прильоту БпЛА
Що відомо про пожежу у Воронезькій області
Жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати до сусіднього населеного пункту. На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району,
– писав Гусєв.
Згодом він закликав росіян не наближатись до місця пожежі. Станом на 4:08 Гусєв заявив, росіян евакуйовуватимуть з декількох населених пунктів.
Станом на 8:08 ворожий губернатор заявив про запровадження режиму надзвичайної ситуації на території Острогозького району. За його словами, евакуйовували місцевих з одного населеного пункту.
Звідки Росія евакуює місцевих
У одному з російських телеграм-каналів заявили, що евакуюють жителів села Солдатське, де розташований склад.
Склад боєприпасів горить та детонує у Солдатському: дивіться відео
Місцеві жителі повідомляють, що дрони атакували склад із боєприпасами у селі Солдатське. Проте російське міноборони про це не писало.