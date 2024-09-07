Також губернатор Алєксандр Гусєв сказав, що пожежа виникла через нібито падіння уламків дронів. Про це він заявив орієнтовно о 3:34 7 вересня, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу у Воронезькій області

Жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати до сусіднього населеного пункту. На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району,

– писав Гусєв.

Згодом він закликав росіян не наближатись до місця пожежі. Станом на 4:08 Гусєв заявив, росіян евакуйовуватимуть з декількох населених пунктів.

Станом на 8:08 ворожий губернатор заявив про запровадження режиму надзвичайної ситуації на території Острогозького району. За його словами, евакуйовували місцевих з одного населеного пункту.

Звідки Росія евакуює місцевих

У одному з російських телеграм-каналів заявили, що евакуюють жителів села Солдатське, де розташований склад.

Склад боєприпасів горить та детонує у Солдатському: дивіться відео

Місцеві жителі повідомляють, що дрони атакували склад із боєприпасами у селі Солдатське. Проте російське міноборони про це не писало.