Также губернатор Александр Гусев сказал, что пожар возник из-за якобы падения обломков дронов. Об этом он заявил ориентировочно в 3:34 7 сентября, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Воронежской области

Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района,

– писал Гусев.

Впоследствии он призвал россиян не приближаться к месту пожара. По состоянию на 4:08 Гусев заявил, россиян будут эвакуировать из нескольких населенных пунктов.

По состоянию на 8:08 вражеский губернатор заявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Острогожского района. По его словам, эвакуировали местных из одного населенного пункта.

Откуда Россия эвакуирует местных

В одном из российских телеграмм-каналов заявили, что эвакуируют жителей села Солдатское, где расположен склад.

Склад боеприпасов горит и детонирует в Солдатском: смотрите видео

Местные жители сообщают, что дроны атаковали склад с боеприпасами в селе Солдатское. Однако российское минобороны об этом не писало.