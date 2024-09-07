А винні у цьому, за словами місцевої влади, уламки дрона. Утім, відео свідчать, як зауважив 24 Канал, що уламки впали доволі вдало.

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Вибухи у Воронезькій області Росії вночі 7 вересня: що відомо

Місцевий губернатор впевнено заявив, що силами ППО та РЕБ в Острогозькому районі Воронезької області виявили та ліквідували безпілотний літальний апарат. І все наче добре, постраждалих немає, та от халепа: уламки впали.

Та так добре, що викликали масштабну пожежу, яка "перейшла на вибухонебезпечні предмети", які, природно, почали детонувати. Місцеві у соцмережах писали, що це дійство тривало кілька годин. Жителів одного села навіть евакуювали.

Моніторингові спільноти пишуть, добрий дрон влучив у склад зі зброєю. І, звісно, публікують відео на доказ цьому, які завбачливо зафільмували місцеві жителі для демонстрації у соціальних мережах.

Вибухи у Воронезькій області: дивіться відео очевидців

Детонація відбувалася протягом кількох годин: дивіться відео з соцмереж

Острогозький район Воронезької області розташований напівдорозі між Бєлгородом і Воронежем: дивіться карту

Примітно, що вночі 24 серпня по складу боєприпасів у тому ж районі Воронезької області був схожий удар дронів. Снаряди російських окупантів детонували тоді майже 2 доби.