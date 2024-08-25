Так, лише ввечері 25 серпня окупанти повідомили, що детонація в Острогозькому районі нібито припинилася. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

До теми Гуркіт до небес: ГУР уразило склад боєприпасів у Воронезькій області Росії

Детонація боєприпасів у Воронезькій області

Близько 20:30 кремлівські пропагандисти написали, що детонація вибухонебезпечних об'єктів в Острогозькому районі Воронезької області начебто "припинилася". Пожежі після потужної атаки нібито загасили.

Зауважимо, у ніч на 24 серпня російські загарбники поскаржилися на атаку дронів. Спочатку марили, що "після падіння уламків загорілася трава". Втім, згодом визнали, що спалахнула пожежа, яка спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Водночас губернатор наголосив, що цивільні будівлі – не пошкоджені.

Згодом у ГУР повідомили, що українські захисники уразили ворожий склад боєприпасів, розташований поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області.

До речі, цей склад БК належав так званому угрупуванню військ "Запад" збройних сил Росії. На території військового об'єкта загарбники зберігали артилерійські й танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля – повітря". Загалом понад 5 тисяч тонн боєприпасів.