Деталі та наслідки нічної бавовни розповіли у ГУР станом на ранок 24 серпня.

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"Воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту острогозьк воронезької області Росії", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що склад БК належав угрупуванню військ "Запад" збройних сил Росії. На території військового об'єкта зберігали артилерійські й танкові снаряди, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" – загалом понад 5 тисяч тонн боєприпасів.

Момент ураження складу: відео