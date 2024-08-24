Окупанти мають достатню кількість ракет, аби масовано атакувати Україну вже зараз. Однак полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що цього, за однієї умови, може і не статися.

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Чи можуть росіяни завдати масованого удару зараз

Владімір Путін нібито ухвалив рішення про "суворе" покарання України за операцію Сил оборони у Курській області. Принаймні так заявив посол Росії у США Анатолій Антонов у День державного прапора України – 23 серпня. Можна припустити, що відповідь росіян буде не на полі бою.

Росія може атакувати Україну ракетами.

Все залежатиме від домовленостей, вони іноді спрацьовують. Якщо є такі домовленості не бити один по одному 24 серпня чи плюс-мінус день, то не буде жодної ракети ні в один бік, ні в інший. Так іноді буває, ми це бачимо,

– зауважив Роман Світан.

До слова, нагадаємо, що 23 серпня до України приїжджав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Під час брифінгу із президентом Володимиром Зеленським він заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у мир.

"Якщо ракети все ж полетять впродовж кількох цих днів, то це означає, що домовленостей або не було, або вони "рухнули". Росіяни можуть відпрацювати найближчими днями, у них є достатня кількість носіїв, ракет, цілей. До того ж видно було, що під час останніх заходів російські безпілотники "ходили на розвідку"", – наголосив військовий експерт.

Водночас Україні є чим відповісти на можливі російські атаки. Та все ж варто бути обережними та не нехтувати повітряними тривогами у найближчі кілька днів.