Оккупанты имеют достаточное количество ракет, чтобы массированно атаковать Украину уже сейчас. Однако полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что этого, при одном условии, может и не произойти.

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Могут ли россияне нанести массированный удар сейчас

Владимир Путин якобы принял решение о "суровом" наказании Украины за операцию Сил обороны в Курской области. По крайней мере так заявил посол России в США Анатолий Антонов в День государственного флага Украины – 23 августа. Можно предположить, что ответ россиян будет не на поле боя.

Россия может атаковать Украину ракетами.

Все будет зависеть от договоренностей, они иногда срабатывают. Если есть такие договоренности не бить друг по другу 24 августа или плюс-минус день, то не будет ни одной ракеты ни в одну сторону, ни в другую. Так иногда бывает, мы это видим,

– отметил Роман Свитан.

К слову, напомним, что 23 августа в Украину приезжал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что Индия готова сделать свой проактивный вклад в мир.

"Если ракеты все же полетят в течение нескольких этих дней, то это означает, что договоренностей или не было, или они "рухнули". Россияне могут отработать в ближайшие дни, у них есть достаточное количество носителей, ракет, целей. К тому же видно было, что во время последних мероприятий российские беспилотники "ходили на разведку"", – подчеркнул военный эксперт.

В то же время Украине есть чем ответить на возможные российские атаки. И все же стоит быть осторожными и не пренебрегать воздушными тревогами в ближайшие несколько дней.