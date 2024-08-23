Россия использовала часть беспилотников для разведки. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что удалось сбить более 50 БПЛА.

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К чему может готовиться Россия

Дроны двигались "интересным" маршрутом и скорее всего пытались увидеть украинскую ПВО, определить алгоритмы ее работы, расположение пусковых установок. Узнать откуда вылетали самолеты для перехвата "Шахедов".

Россияне "висели" в воздухе несколько часов, потому что хотели, чтобы мы задействовали все механизмы. После этого может быть серьезная атака с применением ракет. Например, по ПВО, инфраструктуре, военным или гражданским объектам. Надо быть осторожными, потому что Россия готовит серьезный удар,

– подчеркнул Роман Свитан.

Кружить в воздухе столько часов для выполнения какой-либо другой задачи – просто нет смысла. К тому же дроны заходили на территорию Беларуси, возможно, готовились к провокации.

Оккупанты могут собрать средства для серьезной атаки. Поднять в воздух до 10 бортов, каждый из которых будет нести ракеты. Даже если 20% ракет долетят до цели – это серьезные последствия.

Наши беспилотники пытаются контролировать ближайшие аэродромы россиян и по возможности уничтожать вражеские суда еще на земле. А если бы удалось поразить их вместе с ракетами – это станет большим успехом.