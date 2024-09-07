Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, тем самым подтвердив саму атаку.

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На складе в Солдатском хранились ракеты из КНДР

Отметим, что ранее об атаке на склад рассказали источники 24 Канала в СБУ. Однако официальных сообщений об операции не было.

Впоследствии глава Центра противодействия дезинформации, который является рабочим органом СНБО, подтвердил атаку и даже уточнил, что хранилось на этом складе.

Нанесен удар по складу боеприпасов в Солдатском, Воронежской области. Уничтожены корейские ракеты, которые Путин фактически выпрашивал у Ким Чен Ына, унижаясь,

– написал Коваленко.

Он подчеркнул, что "иранские ракеты ждет такая же судьба".

Напомним, издание WSJ недавно написало, что Иран уже отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности. Это дает Москве новый мощный военный инструмент для использования в войне против Украины.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО объяснил, что это свидетельствует в частности о том, что у врага не хватает баллистических ракет для реализации своих планов. Поэтому он ставит не только на КНДР, но и на Иран.