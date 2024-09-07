Информированные источники 24 Канала в СБУ рассказали, что оккупанты в ночь на 7 сентября недосчитались большого склада с боеприпасами и техникой. Губернатор области даже признал пожар и детонацию.

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Что известно о последствиях атаки дронов на склад россиян

Этой ночью россияне недосчитались большого склада с боеприпасами и техникой в населенном пункте Солдатское Воронежской области России,

– заявили источники.

Они объяснили, что этот склад враг активно использовал для переброски техники в Украину, поэтому дроны СБУ отработали именно по нему.

У россиян сгорел склад боеприпасов: смотрите видео

Источники подтвердили, что местные власти проводят срочную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

На данный момент (по состоянию ориентировочно на 13:12 7 сентября – 24 Канал) на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывную детонацию боеприпасов, которая продолжается до сих пор,

– заявили источники в СБУ.

Информированный источник объяснил, что СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях России.

"Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну в Украине, – являются законными целями", – подытожил источник в СБУ.