Поінформовані джерела 24 Каналу в СБУ розповіли, що окупанти вночі проти 7 вересня недорахувалися великого складу з боєприпасами та технікою. Губернатор області навіть визнав пожежу та детонацію.
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Що відомо про наслідки атаки дронів на склад росіян
Цієї ночі росіяни недорахувалися великого складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатскоє Воронезької області Росії,
– заявили джерела.
Вони пояснили, що цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.
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Джерела підтвердили, що місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.
На цей момент (станом орієнтовно на 13:12 7 вересня – 24 Канал) на об'єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі,
– заявили джерела в СБУ.
Поінформоване джерело пояснило, що СБУ продовжує системну роботу зі створення демілітаризованої зони в прилеглих до України областях Росії.
"Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об'єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, – є законними цілями", – підсумувало джерело в СБУ.