Враг не уменьшает интенсивность воздушных атак по Украине и по Киеву в частности с начала сентября. Ночью российские дроны вновь представляли угрозу для столицы.

Воздушную тревогу в Киеве объявили около 04:00 и продолжалась она почти 2 часа. Все это время российские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений и разными группами. Но силами и средствами противовоздушной обороны все БпЛА врага были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших. Благодаря нашим воинам, которые защищают мирный город от таких серьезных угроз!

Поэтому неутомимо благодарите всем Вооруженным Силам! И не забывайте самим соблюдать правила безопасности!

Сергей Попко, начальник КМВА