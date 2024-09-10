Воздушные силы сообщили о подлете БПЛА к Киеву со стороны Бучи. Местные власти проинформировали о работе сил противовоздушной обороны в пригороде. Атака вражеских дронов на Украину продолжается.

Этой же ночью Взрывы слышали в Черкасской области: в области угроза ударных БПЛА

Воздушная атака на Киев 10 сентября: первые подробности

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:03. Перед этим мониторинговые сообщества и Воздушные силы информировали о движении нескольких групп ударных дронов врага, в частности, и в Киевскую область.

Большинство БПЛА российской армии сосредоточились этой ночью, 10 сентября, в Черкасской и Полтавской областях, но часть создали угрозу для других регионов. В частности, и для Киева.

Через несколько минут после 4 утра в Киевской МВА и ОВА сообщили о работе сил ПВО в регионе – как в области, так и в пригороде столицы. А Воздушные силы информировали о подлете дрона со стороны Бучи.

Угрожающая ситуация продолжается, как и воздушная тревога в Киеве, области и многих других регионах, кроме Запада.

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К слову, в России также летают дроны, и довольно много – на этот раз они летели на Москву, из подмосковных городков поступало много сообщений о взрывах и падении обломков.