Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога – не игнорируйте угрозу и направляйтесь в укрытие! Где сейчас фиксируют российские БпЛа, читайте в материале 24 Канала.
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Несколько БпЛа фиксируют в пригороде Полтавы.
БПЛА движутся в западном направлении
"Шахеды" продолжают движение через Полтавскую область в западном направлении!
– предупреждают ПС.
Актуальная карта воздушных тревог
В 22:42 стало известно о новых группах вражеских ударных БпЛа на Сумщине.
Они движутся в направлении Шостки.
Беспилотники движутся из Харьковской области на Полтавщину.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА на Харьковщине!
– предупредили в Воздушных силах в 22:21.