Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога – не игнорируйте угрозу и направляйтесь в укрытие! Где сейчас фиксируют российские БпЛа, читайте в материале 24 Канала.

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23:10, 9 сентября

Несколько БпЛа фиксируют в пригороде Полтавы.

22:58, 9 сентября

БПЛА движутся в западном направлении

"Шахеды" продолжают движение через Полтавскую область в западном направлении!
– предупреждают ПС.

22:57, 9 сентября

Актуальная карта воздушных тревог

22:48, 9 сентября

В 22:42 стало известно о новых группах вражеских ударных БпЛа на Сумщине.

Они движутся в направлении Шостки.

22:47, 9 сентября

Беспилотники движутся из Харьковской области на Полтавщину.

22:45, 9 сентября

Несколько групп вражеских ударных БпЛА на Харьковщине!
– предупредили в Воздушных силах в 22:21.