Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога – не игнорируйте угрозу и направляйтесь в укрытие! Где сейчас фиксируют российские БпЛа, читайте в материале 24 Канала.

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23:10, 9 сентября Несколько БпЛа фиксируют в пригороде Полтавы.

22:58, 9 сентября БПЛА движутся в западном направлении "Шахеды" продолжают движение через Полтавскую область в западном направлении!

– предупреждают ПС.

22:57, 9 сентября Актуальная карта воздушных тревог

22:48, 9 сентября В 22:42 стало известно о новых группах вражеских ударных БпЛа на Сумщине. Они движутся в направлении Шостки.

22:47, 9 сентября Беспилотники движутся из Харьковской области на Полтавщину.