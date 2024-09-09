Через це у низці областей оголошено повітряну тривогу – не ігноруйте загрозу та прямуйте в укриття! Де наразі фіксують російські БпЛа, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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22:58, 9 вересня БпЛа рухаються у західному напрямку "Шахеди" продовжують рух через Полтавську область у західному напрямку!

– попереджають ПС.

22:57, 9 вересня Актуальна карта повітряних тривог

22:48, 9 вересня О 22:42 стало відомо про нові групи ворожих ударних БпЛа на Сумщині. Вони рухаються в напрямку Шостки.

22:47, 9 вересня Безпілотники рухаються з Харківщини на Полтавщину.