Через це у низці областей оголошено повітряну тривогу – не ігноруйте загрозу та прямуйте в укриття! Де наразі фіксують російські БпЛа, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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22:58, 9 вересня
БпЛа рухаються у західному напрямку
"Шахеди" продовжують рух через Полтавську область у західному напрямку!
– попереджають ПС.
22:57, 9 вересня
Актуальна карта повітряних тривог
22:48, 9 вересня
О 22:42 стало відомо про нові групи ворожих ударних БпЛа на Сумщині.
Вони рухаються в напрямку Шостки.
22:47, 9 вересня
Безпілотники рухаються з Харківщини на Полтавщину.
22:45, 9 вересня
Кілька груп ворожих ударних БпЛА на Харківщині!
– попередили у Повітряних силах о 22:21.