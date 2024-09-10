Об этой угрозе информировали Воздушные силы. Как и о движении беспилотников российской армии в целом.

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Воздушная атака на Черкасскую область 10 сентября: что известно

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 01:38 ночью 10 сентября. Во многих других областях тревога уже продолжалась из-за угрозы применения врагом ударных дронов типа "Шахед".

В 03:15 в СМИ сообщили, что в Черкасской области слышны звуки взрывов, так же в 03:38. Только перед тем в Воздушных силах предупреждали об угрозе нескольких групп ударных БПЛА для региона.

Через несколько минут поступило повторное сообщение о взрывах. Местные власти пока не комментировали эти события, только в ОВА написали о повышенной угрозе от ударных БпЛА врага.

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