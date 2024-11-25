Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис Генерального прокурора. Отмечается, что контрразведка СБУ задержала фигуранта в июле этого года.

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Житель Харьковщины призвал убивать украинцев

В СБУ сообщили, что российский агент готовил новую серию вражеских воздушных ударов по прифронтовой территории региона. Для этого он объезжал местность и скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны на Купянском направлении.

По материалам дела, агентом оказался безработный житель Чугуевского района. В поле зрения российских спецслужб мужчина попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграм-каналах,

– говорится в сообщении.

Более того, в "тематических" чатах в Телеграме он призывал к захвату государственной власти и убийству украинцев. Отмечается, что после дистанционной вербовки агент коммуницировал с оккупантами через "связного", которым был его давний знакомый из России.

Во время обысков в доме предателя нашли мобильный телефон с доказательствами работы в пользу России. Впоследствии суд назначил злоумышленнику 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.