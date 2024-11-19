Более того, спецслужбы также обнаружили, агентурная группа ФСБ также готовила теракт со многими человеческими жертвами на Юге Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Национальную полицию Украины.

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В Одессе задержали агентурную сеть ФСБ

В полиции сообщили, что в середине ноября возле административного здания в Дарницком районе Киева произошел взрыв неизвестного предмета. К счастью в результате подрыва никто не пострадал. Во время следственных действий правоохранители установили, что сработало взрывное устройство дистанционного действия, которое было начинено гвоздями и шурупами.



Подрыв взрывчатки в Киеве / Фото Нацполиции

По результатам розыскных мероприятий было установлено, что к террористическому акту причастен 17-летний подросток, который живет в Одесской области. Более того, после задержания оказалось, что на счету несовершеннолетнего также есть 2 поджога отделений Укрпочты – в Николаеве и Одессе.

Злоумышленника удалось оперативно задержать "на горячем", когда он приобрел химические составляющие и поражающие элементы для изготовления еще одной взрывчатки. Сейчас суд отправил злоумышленника под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.



Парня задержали во время покупки веществ для нового теракта / Фото Нацполиция

СБУ также разоблачила и других членов агентурной сети – двух одесситов в возрасте 15 и 20 лет. Они также причастны к поджогам и подрыву взрывчатки. Кроме того, стало известно, что злоумышленники готовили подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными человеческими жертвами на Юге Украины.

Как установило расследование, все трое фигурантов отдаленно "замыкались" на одного российского куратора ФСБ. Они попали в поле зрения российских спецслужб через телеграм-каналы, в которых искали "легкого" заработка.

СБУ и Нацполиция разоблачили агентурную сеть – больше в галерее

Сейчас российского агента 20 лет также задержали и держат под стражей, а вот по 15-летнему злоумышленнику – решается вопрос о привлечении к ответственности.

Сейчас следователи СБУ и Нацполиции проводятся по двум статьям Уголовного кодекса Украины: террористический акт и умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.