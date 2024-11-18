Совершали преступления по заказу оккупантов четверо жителей Харьковского региона, среди которых инженер-программист, бывший военный и двое безработных мужчин, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Хотели пустить под откос поезд с техникой для ВСУ

Куратором злоумышленников был боевик спецназа так называемой "днр", который предоставлял им указания через мессенджер.

Установлено, что группа завербованных граждан в июне 2024 года взорвали авто военнослужащего ВСУ в Харькове, подложив под него самодельное взрывное устройство. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения.

После подрыва защитника агенты оккупантов готовили следующий теракт против Сил обороны.

Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее оборудованном тайнике.

Одновременно фигуранты получили задание отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, который перевозил военную технику ВСУ на передовую.

Известно, что один из фигурантов был задержан "на горячем" в лесополосе, где он пытался спрятать в тайник коробку со взрывным устройством.

Другие агенты задержаны по адресам их проживания.

Им сообщено о подозрении по фактам государственной измены и незаконного пововодження с взрывчатыми веществами. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агентов по статьям о диверсии и террористическом акте.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Жители Харьковской области осуществляли теракты по заказу России / Фото СБУ

К слову, СБУ задержала подполковника, командира подразделения ССО, который был агентом российского ГРУ, завербованным до полномасштабного вторжения.