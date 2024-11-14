Ли Вон Чолю, известному также под именем Герман Прокопов, объявили о подозрении. Он гражданин Украины корейского происхождения. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Службу безопасности Украины.
Смотрите также Призвал к диалогу с Россией: нардеп Шевченко получил подозрение в государственной измене
Почему СБУ подозревает Ли Вон Чоля
В 2014 году он был причастен к захвату здания Луганской областной администрации, где заменил украинский флаг на российский. После этого он присоединился к боевым подразделениям оккупантов и участвовал в военных действиях против украинских сил на востоке страны.
В течение полномасштабного вторжения России в 2022 году он продолжал сотрудничать с врагом, захватывая новые территории, в частности в Луганской и Донецкой областях. В октябре этого года во время боевых действий в районе Спорного в Донецкой области он попал в плен после того, как его рота была уничтожена украинскими силами.
Обратите внимание! После задержания Ли Вон Чоль дал показания относительно своего участия в захвате Луганска в 2014 году, а также рассказал о военных преступлениях, которые совершали российские захватчики. За его действия ему были выдвинуты обвинения в государственной измене, нарушении территориальной целостности Украины и участия в незаконных вооруженных формированиях.
Сейчас он находится под арестом, и ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Российские агенты: последние новости
- СБУ задержала агента российской разведки на Волыни, что помогал готовить ракетные удары по военным объектам. Предателю грозит пожизненное заключение за государственную измену.
- К тому же был задержан Александра Шавлюка, блогера из Винницы, по подозрению в государственной измене, мошенничестве, противодействии законным действиям ВСУ и присвоении донатов для армии.