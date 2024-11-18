Скоювали злочини на замовлення окупантів четверо мешканців Харківського регіону, серед яких інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних чоловіків, передає 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Хотіли пустити під укіс потяг із технікою для ЗСУ

Куратором зловмисників був бойовик спецназу так званої "ДНР", який надавав їм вказівки через месенджер.

Встановлено, що група завербованих громадян у червні 2024 року підірвали авто військовослужбовця ЗСУ у Харкові, підклавши під нього саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення.

Після підриву захисника агенти окупантів готували наступний теракт проти Сил оборони.

Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій і намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні.

Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.

Відомо, що одного із фігурантів було затримано "на гарячому" у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм.

Інших агентів затримано за адресами їхнього проживання.

Їм повідомлено про підозру за фактами державної зради та незаконного поводження з вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів за статтями про диверсію та терористичний акт.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Жителі Харківщині здійснювали теракти на замовлення Росії / Фото СБУ

До слова, СБУ затримала підполковника, командира підрозділу ССО, який був агентом російського ГРУ, завербованим до повномасштабного вторгнення.