Шаманская поняла, что ее ограбили уже в конце шоу. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм блогера.

Не пропустите Ударил сына по лицу, – Алина Шаманская впервые раскрыла детали брака с Ханумаком

Алина Шаманская рассказала, что у нее украли сумку, в которой были деньги, документы и микрофон. Блогер, в частности, осталась без загранпаспорта, поэтому ее возвращение в Украину под угрозой.

У меня украли сумку с деньгами (около 2 тысяч долларов), всеми документами, включая загранпаспорт с визой США (на 10 лет), микрофон. Мой вылет из США в Украину под реальной угрозой! Ведь у меня нет паспорта,

– написала Шаманская.

Блогер добавила, что скучает по сыну и должна вместе с ним пойти в школу на праздник первого звонка. Также у Алины запланированы съемки в Украине.

Алину Шаманскую ограбили в США / Скриншот из инстаграма блогера

У Алины Шаманской украли сумку с деньгами и документами / Скриншот из инстаграма блогера

У Алины Шаманской украли загранпаспорт / Скриншот из инстаграма блогера

Кого еще из украинских звезд недавно ограбили?

Напомним, на днях исполнитель BRYKULETS рассказал, что их с девушкой квартиру ограбили.

"Если у вашего друга или знакомого как-то резко появилось много денег, дайте знать. Мне кажется, я знаю, чьи это деньги. Это наши деньги. Это Лизины деньги, Лиза плачет, Лиза рыдает. Верните деньги. Мы вам даже немного оставим, за такой красивый джентльменский поступок", – с иронией сказал он.