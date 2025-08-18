Певец записал видеообращение к грабителям и опубликовал красноречивое фото. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу BRYKULETS.

Так, Иван вышел в сторис, где поделился, что кто-то "обнес его дом". В частности, признался, что украли большую сумму денег, которую они с девушкой накапливали.

Если у вашего друга или знакомого как-то резко появилось много денег, дайте знать. Мне кажется, я знаю, чьи это деньги. Это наши деньги. Это Лизины деньги, Лиза плачет, Лиза рыдает. Верните деньги. Мы вам даже немного оставим, за такой красивый джентльменский поступок,

– с иронией сказал певец.

В то же время больше никаких подробностей он пока не раскрыл.



BRYKULETS рассказал, что его квартиру ограбили / Скриншот с инстаграм-страниц

Для справки! BRYKULETS – молодой музыкант из Миргорода, который сочетает в своем творчестве поп, хип-хоп и фанк. Его треки уже получили популярность в TikTok и на стриминговых платформах, где собрали миллионы просмотров и прослушиваний. Среди самых известных песен – "Посылать", "Лиза", "Перестань" и другие.

Напомним, недавно украинского певца VovaZiLvova с женой Ульяной также обокрали в Риме. Произошло это во время гастрольного тура.